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Mersin'de Kayıt Dışı İşçi Çalıştıran İş Yerlerine 2 Milyon 200 Bin TL Cezai İşlem

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Mersin polisi, maliye ve SGK personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi. Denetimde ayrıca, ülkeye giriş kaydı olmaksızın çalışan 4 kişi gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca, bir işletmede çalıştırılan yaşları küçük 2 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mersin polisinden maliye ve SGK personellerinin katılımıyla eş zamanlı yapılan denetimde kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak umuma açık işletmeler spa, sauna, hamam ve masaj salonları gibi iş yerlerine 24 ekiple eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Maliye ve SGK personellerinin de katılımıyla yapılan uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı tespit edildi. 5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi Denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı.

Ülkeye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen 4 şahıs da gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan, bir işletmede yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespit edilmesi üzerine, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maliye Mersin Çocuk Güvenlik Ceza 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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