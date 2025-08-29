Mersin'de Güvenlik Kameralarına Yansıyan Oyuncak Hırsızlığı

Güncelleme:
Mersin'de bir kız çocuğu, yanında bir yetişkinle birlikte geçtiği oyuncakçıdan 550 TL değerindeki bir oyuncağı alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çiçek Pasajı'nda meydana geldi. İddialara göre, bir kız çocuğu ve yanındaki yetişkin pasajda bulunan bir oyuncakçının önünden geçerken, tezgahta sergilenen oyuncaklardan 550 TL değerindeki oyuncağı alan kız, yanlarında getirdiği poşete koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına, çocuğun geçerken oyuncağı alıp yanlarında getirdiği poşete koyduğu ve ardından uzaklaştığı yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
