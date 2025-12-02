Haberler

Mersin'de Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak elektronik sigara ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 bin 500 karton ve 420 bin adet elektronik ısıtmalı kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'de sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir tekneye yapılan operasyonda on binlerce elektronik sigarayla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Silifke ilçesinde 6 şüphelinin kaçak elektronik ısıtmalı sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahısların yakalanması için karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli kaçak sigara dolu valizleri tekneden araçlara aktarırken suçüstü yakaladı. Teknede ve araçlarda yapılan arama 3 bin 500 karton kaçak sigara ile 420 bin adet elektronik ısıtmalı kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

