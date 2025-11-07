Haberler

Mersin Bozyazı'da Hortum ve Fırtına Seraları Vurdu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortum, birçok sera ve ürünün zarar görmesine neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan hortum anı sonrası üreticiler, zararları gidermek için çalışmalara başladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde fırtına ve hortum nedeniyle birçok sera zarar gördü. Yaşanan hortum anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, Bozyazı ilçesinde gece etkisini gösterdi. Fırtına sırasında oluşan hortum nedeniyle ilçeye bağlı Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde bazı seralar zarar gördü. Naylonların parçalandığı, ürünlerin zarar gördüğü fırtına sabaha karşı etkisini kaybetti. Hortum ve fırtına anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Afetin verdiği zarar ise gün doğunca net olarak gözlemlendi. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek oluşan zararı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı.

Amcasının zarar gören bahçesine yardıma gelenlerden Emrah Uçar, dün gece 23.30 sıralarında yaşanan afet nedeniyle bahçelerinin zarar gördüğünü, her yıl benzer durumların yaşandığını belirterek yetkililerden destek istedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
