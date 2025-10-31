Haberler

Melissa Kasırgası Karayipler'de Can Kaybını 50'ye Yükseltti

Güncelleme:
Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası, Haiti'de 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de can kayıpları yaşandı. Kasırganın yol açtığı hasarın 48 ila 52 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı, 20 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi. Petit-Goave kasabasında bir nehrin taşması sonucu 10'u çocuk en az 23 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış nedeniyle yollar, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ölü sayısı 19 oldu

Jamaika Enformasyon Bakanı Dana Morris Dixon ise bugüne kadar ülkeyi doğrudan vuran en güçlü kasırgada can kaybının 19'a yükseldiğini, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Jamaika ordusu, yardım ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere yedek personelin göreve çağrılmasını istedi. Yüz binlerce kişi elektriksiz kalırken, binaların çatıları uçtu, sokaklar molozlarla doldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde kasırgaya hazırlık sırasında yaşanan 1 ölüm ile birlikte Karayipler genelinde toplam can kaybı 50'e yükseldi.

Melissa Kasırgası'nın ilerleyişi

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Melissa, çarşamba günü saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı. Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili oldu. Bermuda'nın batısına doğru ilerleyen kasırganın Karayipler'de 48 ila 52 milyar dolar arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin ediliyor. - KİNGSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
