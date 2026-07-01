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Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 2 kişi öldü

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Meksika'nın Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi sonrası Mexico City'deki kutlamalarda çıkan izdihamda 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi sonrası başkent Mexico City'deki kutlamalarda çıkan izdihamda 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu sonuç, Meksika'nın 1986'dan bu yana Dünya Kupası'nda eleme turunda aldığı ilk galibiyet olurken, ülkede büyük bir sevinç yaşandı. Başta başkent Mexico City olmak üzere birçok kentte meydanlara çıkan milyonlarca kişi kutlamalara katıldı. Coşkulu kutlamalar sırasında başkentteki Bağımsızlık Meleği Anıtı çevresinde yoğun kalabalık oluştu. Kısa sürede kontrolü zorlaşan kalabalıkta izdiham meydana geldi. Yetkililer, yaşanan olayda 19 ve 44 yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel medya can kaybının üçe yükseldiğini öne sürse de yetkililer bu bilgiyi henüz doğrulamadı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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