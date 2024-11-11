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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenilmişti. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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