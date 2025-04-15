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Mehmet Ali Erbil'e 10 Ay Hapis Cezası

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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve oyuncuları bu tür oyunlara teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası ertelendi.

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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