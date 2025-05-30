Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 14 Kişi Adliye'ye Sevk Edildi

Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 14 Kişi Adliye'ye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Maydanoz Döner ile bağlantılı 14 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon, örgüt üyeliği ve finansmanına yönelik yürütülen 7 aylık soruşturma sonucu gerçekleştirildi.

'Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da Maydanoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltında bulunan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı. Samsun'da faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik 7 ay süren planlı "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturmasında, MASAK raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara'da Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, dün adliyeye sevk edilen 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 14 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Hapishanede korkunç cinayet: Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını öldürdü

Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını döverek öldürdü
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.