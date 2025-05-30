Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 14 Gözaltı, 5 Tutuklama

Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 14 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Samsun merkezli olarak İstanbul ve Ankara'daki Maydanoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da Maydanoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltında alınan ve adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı.

Samsun'da faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik 7 ay süren planlı "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturmasında, MASAK raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara'da Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, dün adliyeye sevk edilen 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 14 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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