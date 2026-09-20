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MASAK'tan 4 şirketin kripto ve para transferlerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne yurt dışı kripto ve para transferleri ile hesap hareketlerinin MASAK'tan Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Talep dört şirket ve alt şirketlerini kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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