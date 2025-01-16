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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Kıyıları Kızıl Yosunlarla Kapladı

Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Kıyıları Kızıl Yosunlarla Kapladı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan poyraz fırtınası, sahilleri kızıl yosunlarla kaplayarak yoğun bir kokuya neden oldu. Fırtına sonrası oluşan ilginç görüntüler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarını kızıl yosunlarla kapladı ve sahilde yoğun bir kokuya neden oldu.

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında ilginç görüntülere yol açtı. Fırtına ile birlikte sahillere sürüklenen büyük miktardaki kızıl yosunlar, kıyıları kırmızı bir örtüyle kapladı. Yosunlardan yayılan yoğun ve keskin koku ise bölgedeki hareketliliği olumsuz etkiledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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