Mardin'de çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Mardin'de düzenlenen operasyonda kaçak 6 bin 600 paket sigara, bin 400 adet elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü NSosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat ilçesinde bir adreste arama yapılığı belirtildi. Açıklamada, aramada kaçak olduğu tespit edilen 6 bin 600 paket sigara, bin 400 adet elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü bulunduğu ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı