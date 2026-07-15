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Mardin'de çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Mardin'de çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi
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Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 600 paket kaçak sigara, bin 400 elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen operasyonda kaçak 6 bin 600 paket sigara, bin 400 adet elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü NSosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat ilçesinde bir adreste arama yapılığı belirtildi. Açıklamada, aramada kaçak olduğu tespit edilen 6 bin 600 paket sigara, bin 400 adet elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü bulunduğu ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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