Haberler

Mardin'de ısı yalıtım malzemesi atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de ısı yalıtım malzemesi atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ısı yalıtım malzemesi atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ısı yalıtım malzemesi atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'ndeki ısı yalıtım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japon futbolcular, Brezilya'ya elendiği için taraftarların önünde eğilerek özür diledi

Dünya Kupası'na veda edince taraftarın önünde eğilip özür dilediler
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış

Camiyi kana bulayan saldırı! Katilin asıl hedefi bakın kimmiş
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı