Bir gece öncesinden özenle diktiği çiçekler saniyeler içerisinde çalındı

Bolu'da mantı dükkanının önüne yeni dikilen çiçekler, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıs tarafından sökülerek çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken işletmeci, "Umutla büyümesini bekliyordum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren mantı dükkanının önüne gece saatlerinde motosikletle kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli geldi. Motosikletinden inerek çevreyi kontrol eden şahıs, daha sonra iş yerinin önündeki saksılara yöneldi. Şüpheli, işletmeci Fatma Aydın tarafından sadece bir gün önce dikildiği öğrenilen çiçekleri saniyeler içinde sökerek aldı. Çiçeklerle birlikte motosikletine binen şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

"Kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm"

Sabah dükkanını açmaya geldiğinde saksılardaki çiçeklerin yerinde olmadığını ve sadece köklerinin kaldığını fark eden işletmeci Fatma Aydın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayını gördü. Aydın, "Çiçekleri bir gün önce dikmiştim. Ertesi sabah geldiğimde çiçek yolunmuş ve kökleri kalakalmış. Kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm. Çok üzüldüm, bir emek sarf etmiştim. Umutla büyümesini bekliyordum. Üzüldüm ve ne yapacağımı bilemedim" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı