Manisa'da Trafik Denetimlerinde 50 Araç Sahibi Para Cezasına Çarptırıldı

Manisa'da Trafik Denetimlerinde 50 Araç Sahibi Para Cezasına Çarptırıldı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 50 araca toplam 588 bin 362 TL para cezası kesildi ve 7 servis aracı trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 50 araç ve sürücüsüne 588 bin 362 TL idari para cezası uygulanırken 7 servis aracının da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerimiz tarafından 28 Mayıs Çarşamba Günü 29 ekip 55 personel ile 'Korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 698 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 18 araca taşıma kanununa ihlalden, 5 araca korsan taşımacılıktan, diğer kanun maddelerinden 27 olmak üzere kusurlu görülen toplam 50 araca 588 bin 362 TL idari para cezası uygulandığı ve 7 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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