Manisa'da Trafik Denetimlerinde 50 Araç Sahibi Para Cezasına Çarptırıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 50 araç ve sürücüsüne 588 bin 362 TL idari para cezası uygulanırken 7 servis aracının da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerimiz tarafından 28 Mayıs Çarşamba Günü 29 ekip 55 personel ile 'Korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 698 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 18 araca taşıma kanununa ihlalden, 5 araca korsan taşımacılıktan, diğer kanun maddelerinden 27 olmak üzere kusurlu görülen toplam 50 araca 588 bin 362 TL idari para cezası uygulandığı ve 7 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA