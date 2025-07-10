Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 430 Bin Makaron Ele Geçirildi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda 430 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 52 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirerek bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik Turgutlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirdi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu'da yapılan çalışmalar neticesinde İ.A. (35) isimli şahsa ait depoda yapılan aramada; 430 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 52 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa