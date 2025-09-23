Malatya'da Tekstil Atölyesinde Yangın Paniğe Neden Oldu

Malatya'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Çoban Hasso Sokak mevkiinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - MALATYA