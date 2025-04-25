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Malatya'da Tefeci Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

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Malatya'da yürütülen tefecilik soruşturmasında, 3 aylık takibin ardından yapılan operasyonda 3 şahıs tutuklandı. 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve çok sayıda delil ele geçirildi.

Malatya'da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

MALATYA - Malatya'da tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 2'si iş yeri olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, faizle borç para verip karşılığında zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müştekilere ait 3 adet boş alacak senedi, borçlara ilişkin vade tarihlerini içeren listeler, iki ajanda, 70 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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