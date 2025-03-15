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Malatya'da Taekwondo Turnuvasında Hakemden Antrenöre Kafa Darbesi

Malatya'da Taekwondo Turnuvasında Hakemden Antrenöre Kafa Darbesi
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Malatya'da okullar arası taekwondo turnuvasında, antrenörle tartışan hakem, antrenöre kafa attı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem hakkında şikayetçi olmadığı belirtiliyor.

Malatya'da, okullar arası taekwondo turnuvasında görevlilerle tartışan antrenöre hakem kafa attı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Malatya'da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasına antrenöre kafa atan hakem damga vurdu. İddiaya göre, okullar arası taekwondo turnuvası kapsamında gerçekleşen bir müsabaka sonrası antrenör Usame Zeyveli, itirazda bulunduğu görevlilerle tartıştığı esnada olaya müdahil olan hakem Murat Sarıkaya'nın kafa darbesine maruz kaldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı ileri sürüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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