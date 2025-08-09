Malatya'da Sanayi Sitesinde Hırsızlık Girişimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde gece saatlerinde yaşanan hırsızlık girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Pazartesi gecesi Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının işyerlerinin önünde park halindeki birçok aracı tek tek kontrol ettiği görülüyor. Lüks bir aracın kapısını açmak için uzun süre uğraşan şüpheli, daha sonra başka bir aracın kapısını açmayı başardı. Araçlarda herhangi bir şey bulamayan zanlı, olay yerinden ayrıldı.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Abdulsamet Ereyabakan, şüphelinin araçlardan herhangi bir şey çalamadığını belirterek, kapılarda zorlama nedeniyle maddi hasar oluştuğunu belirtti. Zanlının bölgede birçok aracı kontrol ettiğini ifade eden Ereyabakan, şahıs hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. - MALATYA