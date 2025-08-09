Malatya'da Sanayi Sitesinde Hırsızlık Girişimi

Malatya'da Sanayi Sitesinde Hırsızlık Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt ilçesindeki sanayi sitesinde bir sanık, park halindeki araçları kontrol ederken güvenlik kameralarına yakalandı. Araçlardan bir şey çalamadan olay yerinden ayrılan şahıs hakkında şikayetçi olundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde gece saatlerinde yaşanan hırsızlık girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Pazartesi gecesi Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının işyerlerinin önünde park halindeki birçok aracı tek tek kontrol ettiği görülüyor. Lüks bir aracın kapısını açmak için uzun süre uğraşan şüpheli, daha sonra başka bir aracın kapısını açmayı başardı. Araçlarda herhangi bir şey bulamayan zanlı, olay yerinden ayrıldı.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Abdulsamet Ereyabakan, şüphelinin araçlardan herhangi bir şey çalamadığını belirterek, kapılarda zorlama nedeniyle maddi hasar oluştuğunu belirtti. Zanlının bölgede birçok aracı kontrol ettiğini ifade eden Ereyabakan, şahıs hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Polis havaya ateş açarak durdurmuştu! Günler sonra konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.