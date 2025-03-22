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Malatya'da Kaza: Boksör Hatice Akbaş'ın Kardeşi Yaralandı, Bir Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kaza: Boksör Hatice Akbaş'ın Kardeşi Yaralandı, Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş yaralanırken, 23 yaşındaki Emre Günaylı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Melisa Akbaş hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Malatya'da, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı ise defin edildi.

Dün akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın kullandığı 44 AET 587 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile Emre Günaylı yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki Emre Günaylı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı'nın cenazesi Akçadağ ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defin edilirken, hastanede tedavisine devam edilen Melisa Akbaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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