Lüks Elektrikli Araç Dolandırıcıları Operasyonda Yakalandı

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin sahtelerini tasarlayarak, ön satış vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran 9 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin lüks elektrikli araç firmalarına ait internet sitelerinin sahtelerini tasarladıkları ve ön satış vaadiyle çok sayıda vatandaşın ön ödeme adı altında paralarını alarak kayıplara karıştıkları tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Aydın, Denizli ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonla 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN