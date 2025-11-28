Haberler

Lüks Araçla Varil Çalmaya Çalışan Şahıs Başarısız Oldu

Lüks Araçla Varil Çalmaya Çalışan Şahıs Başarısız Oldu
Güncelleme:
İzmir'in Tire ilçesinde bir marketin önünde, varili lüks aracının bagajına sığdıramayan bir hırsız, varili bırakıp kaçtı. Güvenlik kameralarına takılan ilginç olayın ardından market sahibi, hırsıza yardım teklif etti.

İzmir'in Tire ilçesinde bir marketin önündeki varili gözüne kestiren şahıs, varili lüks aracının bagajına sığdıramayınca bırakıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tire'ye bağlı Gökçen Mahallesi'nde yaşandı. Lüks aracıyla bir marketin önüne gelen şahıs, kaldırımda duran reklam varilini gözüne kestirdi. Varili kucaklayarak arabanın bagajına koyan hırsız, bagaj kapağını kapatamayınca yanlış hesap yaptığını anladı. Varili bir türlü bagaja sığdıramayan şahıs, varili yeniden kucaklayarak yol kenarına bırakıp bölgeden uzaklaştı. Yaşanan ilginç olay iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı. Sabah iş yerine geldiğinde varilin kaldırım yerine yolda olduğunu gören market sahibi Güven Bağrıaçık, güvenlik kamerasını inceledi. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Bağrıaçık, kimliği belirlenemeyen şahsa seslenerek, "İhtiyacı varsa varili kendisine verebilirim. Hatta yerini söylerse daha büyük bir araç temin edip kendim bile götürürüm" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
