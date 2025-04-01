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Kuyumcudan Kaşla Göz Arasında Altın Hırsızlığı

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Hatay'da bir kuyumcuda altın bakan çift, 100 bin TL değerindeki altın bilekliği çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuda altın bakan şahıs kaşla göz arasında 100 bin TL'lik altın bilekliği cebine attı

HATAY - Hatay'da yanındaki kadınla kuyumcuda altın bakan şahsın 100 bin TL değerindeki altın bilekliği kaşla göz arasında cebine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan kuyumcuya gelen kadın ve erkek çift altın almak istedi. İş yeri sahibi altın göstererek yardımcı olmaya başladı. Erkek şahıs, masanın üzerinde bulunan 100 bin TL değerindeki çeyrek altınlı altın bilekliği saniyeler içerisinde cebine koydu. Ziynet eşyasını çalan çiftin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcudan Kaşla Göz Arasında Altın Hırsızlığı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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