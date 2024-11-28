Kuyumcudan 2.6 Kilogram Altın Çalan Şahıslar Tutuklandı

Kuyumcu sahibini darp edip, vitrindeki 2.6 kilogram altını çöp poşetine doldurdular... O anlar kamerada

Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kadıköy'de kuyumcu dükkanına giren 2 şahıstan biri iş yeri sahibini darp ederken, diğeri vitrinde bulunan yaklaşık 2,6 kg ağırlığındaki altınları çöp poşetine doldurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de 18 Kasım 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sahrayıcaedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, dükkana giren 2 kişiden biri iş yeri sahibi A.D.'yi darp etti. Diğer şüpheli şahıs ise bu sırada vitrinde bulunan yaklaşık 2,6 kg ağırlığındaki altın takıları çöp poşetine doldurdu. Şahıslar olay yerinden kaçarken, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden Erkan E. Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, 8 suç kaydı, 'hırsızlık ve yağma' suçlarından olmak üzere 2 adet aranma kaydı ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şahsın yapılan üst aramasında, 5 bin Euro ve 38 bin 700 TL para ele geçirildi. Diğer şüpheli Ümit T. hakkında ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.