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Kütahya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 7 kişi tutuklandı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilere ait banka hesaplarında 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Kütahya merkezli yasadışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüpheli şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 700 milyon TL üzerinde işlem hacmi tespit edildi. Kütahya merkezli olarak Uşak, Eskişehir, Yalova, İstanbul ve Bartın illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden; E.D. ve E.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. G.N.Ş., M.B.E., H.U., A.Z.D., İ.E.K. ve S.Y. adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ü.K., O.O., E.D., Barış Güçlü, A.U.B., S.E. ve A.B.U. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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