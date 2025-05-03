Kütahya'da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil alışveriş uygulaması üzerinden kitap satışı yaparken uyuşturucu maddeleri gizlice gönderen D.C. isimli şüpheli, tutuklandı. Uyuşturucu maddeler, kitap sayfaları arasına yerleştirilmiş halde bulundu.

Kütahya'da mobil alışveriş uygulaması üzerinden sattığı kitapların arasına uyuşturucu maddesi koyarak müşterilerine kargo aracılığı ile gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Mobil alışveriş uygulaması üzerinden kitap satışı yapan ve sattığı kitapların arasına uyuşturucu maddesi koyarak müşterilerine kargo aracılığı ile gönderdiği tespit edilen D.C. isimli şüpheli şahsın son olarak Balıkesir-Edremit ilçesine kitap gönderme bahanesi ile uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla kitap sayfaları arasına sıkıştırttığı tespit edildi.

Satışa hazır vaziyette 8 parça halinde LSD maddesi ile yakalanan D.C., gözaltı işlemleri sonrası çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.