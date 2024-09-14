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Kütahya'da Spor Bahisleri Operasyonu: 6 Tutuklama

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Kütahya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, bahis ve şans oyunları düzenleme suçlarından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonun yaklaşık 1 Milyar TL işlem hacmi olduğu belirtildi.

Kütahya merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yapılan çalışmalarda, kripto varlık ve banka hesapları incelenerek yaklaşık 1 Milyar TL işlem hacmi olan şahıslar ile ilgili 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şahıstan, M.S.Y. isimli şahıs adli kontrol şartı olmak üzere E.Y. ve C.B. isimli şahıslar serbest bırakılırken, L.A, H.K, T.T, E.D, F.D. ve F.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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