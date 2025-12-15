Haberler

Kütahya'da KOM ekipleri sahte para operasyonunda kalpazanı yakaladı

Kütahya'da KOM ekipleri sahte para operasyonunda kalpazanı yakaladı
Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, sahte para suçunu önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirerek, toplam 97 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan operasyon sonucunda, her biri 100 Amerikan Doları olan toplam 97 adet sahte banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların piyasaya sürülmesinin önüne geçildiği bildirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, sahte para ve benzeri suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title