Küçükçekmece'de Haraç İsteyen Şüpheli Kadın Olarak Yakalandı

Küçükçekmece'de Haraç İsteyen Şüpheli Kadın Olarak Yakalandı
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Küçükçekmece'de bir iş adamından haraç isteyen ve aracını kurşunlayan şüpheli kadın olarak tespit edilerek tutuklandı. Olayda, şüphelinin olay sonrası etek giyip kaçması dikkat çekti.

Küçükçekmece'de iş adamından haraç isteyen şüpheli yakalandı: Kadın olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir iş adamından 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen ve aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada etek giyince kadın olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından 'Babanın bize vergi borcu var' mesajı atılarak tehdit edildiği tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldı. Olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Koşarak kaçan şüpheli, bir apartmana girerek gözden kayboldu.

Etek giydi, kadın olduğu belirlendi

Apartmandan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Kaçan şüpheli ile apartmandan çıkan kadının ayakkabılarının aynı olması şüpheliyi ele verdi. Sokak üzerinde bir otomobile binen şüpheli oradan uzaklaştı. Polis ekipleri, aracın izini sürünce korsan taksi olduğunu tespit etti. Korsan taksi sürücüsünü yakalayan ekipler, kadını bıraktığı yeri öğrendi. Polis ekipleri, korsan taksiciden öğrendikleri bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tetikçi olduğu öğrenilen kadın tutuklandı

Emniyetteki işlemleri esnasında şüphelinin suçlamaları reddettiği ancak telefonu incelendiğinde tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu öğrenildi. Telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sen de mi tetikçi oldun' gibi mesajlar tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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