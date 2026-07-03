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Küçükçekmece'de 3 aydır maaş alamayan işçiler inşaatın tepesine çıktılar

Küçükçekmece'de 3 aydır maaş alamayan işçiler inşaatın tepesine çıktılar
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Küçükçekmece'de bir inşaatta taşeron olarak çalışan 15 işçi, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıkarak eylem yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, işçiler ikna edilmeye çalışılıyor.

Küçükçekmece'de, 15 işçi 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle inşaatın çatısına çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken işçiler, yaklaşık 3 saattir ikna edilmeye çalışılıyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'deki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mar Gruba bünyesindeki Zelenkaya Yapı firmasında taşeron olarak çalışan 15 işçi, inşaatın çatısına çıktı. 3 aydır maaş alamadıklarını belirten işçiler, haklarını istediğini söyledi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yerde hava yastığı açtı.

Ekiplerin işçileri ikna çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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