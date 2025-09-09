Haberler

Köyceğiz'de Trafik Denetimlerinde 47 Bin TL Cezai İşlem
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 9 araç sürücüsüne toplam 47 bin 827 TL ceza uygulandı. Ayrıca, iki araç trafikten men edilirken, bir şahıs yakalandı.

Köyceğiz'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması kapsamında, 5 park-bahçe, 2 internet kafe-oyun salonu, 5 kahvehane, 4 umuma açık iş yeri, 10 okul ve çevresi kontrol edilirken, 147 araç (25 servis aracı) ve 317 şahsın GBT-UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 9 araç ve sürücüsüne toplam 47 bin 827 TL cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, aranması olan 1 şahıs yakalandı. Yetkililer tarafından vatandaşların güven ve huzuru için uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
