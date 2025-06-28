Kosova'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Kosova'nın Prizren kenti yakılarında bulunan Reçana ve Deçan bölgelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kosova, aşırı sıcakların ardından şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Prizren kenti yakılarında bulunan Reçana ve Deçan bölgelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı, çok sayıda araca ve tarım arazisine zarar verdi. Yetkililer, özellikle tarım alanlarında oluşan hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalar başlatıldığını duyurdu. - PRİZREN