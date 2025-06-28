Kosova'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kosova'nın Prizren kenti yakınındaki Reçana ve Deçan bölgelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aşırı sıcakların ardından gelen şiddetli yağışlarla birlikte birçok araç ve tarım arazisi zarar gördü. Yetkililer, tarım alanlarındaki hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalar başlattı.
Kosova'nın Prizren kenti yakılarında bulunan Reçana ve Deçan bölgelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kosova, aşırı sıcakların ardından şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Prizren kenti yakılarında bulunan Reçana ve Deçan bölgelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı, çok sayıda araca ve tarım arazisine zarar verdi. Yetkililer, özellikle tarım alanlarında oluşan hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalar başlatıldığını duyurdu. - PRİZREN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa