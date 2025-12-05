Konya'da şeker imalathanesinin kazan dairesinde yangın paniği

Konya'nın Karatay ilçesinde şeker imalathanesinin kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10470. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, şeker imalathanesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA