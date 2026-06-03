Haberler

Konya'da sahte altın satan şüpheliler yakalandı

Konya'da sahte altın satan şüpheliler yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 5 kişilik şebeke, polis operasyonuyla çökertildi. Şüpheliler 52 adet sahte altınla yakalandı.

Konya'da kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan şebeke, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde polis ekiplerinin çalışması sonucu çökertildi. Operasyonda 5 şüpheli toplam 52 adet sahte altınla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir dışından gelerek ilçedeki bazı kuyumculara sahte altın bozdurmak isteyen şahıslar, esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. İhbar üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçma hazırlığı içerisinde olan A.S. (42) ve U.M.A.'yı (37) 9 adet sahte altınla birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçan şüpheliler koordineli takiple yakalandı

Operasyonda diğer 3 şüphelinin ise geldikleri araçla ilçeden kaçtığını belirleyen polis ekipleri, çevre ilçelerle koordinasyon neticesinde, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla kaçan kişiler 43 adet sahte altınla birlikte yakalandı. Şüphelilerin Beyşehir ilçesindeki bir kuyumcuya da sahte altın vererek dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Keyifler yerinde! Çifte kumrular tatilde

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto