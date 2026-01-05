Haberler

Lavaş getirdiği dönerciye aracıyla girdi

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde, dönerciye lavaş getiren hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da bir dönerciye lavaş getiren hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gülistan Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki dönerciye lavaş getiren hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dükkana girdi. Olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere aracın hızla dükkana girmesi, iş yeri çalışanın koşması ve sürücünün panik hali yansıdı.

İş yeri sahibi Fatih Mutlu, "Aynı yapay zeka gibi oldu. Biz de inanamadık. Her sabah bizim rutin işimiz saat 07.00'de dükkan açılır, hazırlıklarımızı yaparız. Normalde o saatlerde döner takardık. Bir ses geldi, baktık araba içeriye girmiş. Allah'tan arkadaydık, verilmiş sadakamız varmış. Şoför uyuyakalmış galiba hava sisli, 'fren yerine gaza bastım' olayı oldu galiba. Onun için de bizim için de geçmiş olsun. Allah'tan cana gelmedi, maddi hasarımız oldu" dedi. - KONYA

