Konya'da Gümrük Kaçağı 108 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Konya'da Gümrük Kaçağı 108 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon TL olan 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü çalışmada kaçakçılar tespit edildi. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, bir araç ve bir evde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 108 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Rolünün etkisinde kalan ünlü oyuncu mekan bastı, haraç istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ'lü profesör, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.