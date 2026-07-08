Haberler

Karapınar'da buğday ekili tarlada yangın paniği

Karapınar'da buğday ekili tarlada yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik hatlarından çıktığı iddia edilen yangında yaklaşık 20 dekarlık buğday ekili alan zarar gördü. Çiftçilerin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık ekili alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar nedeniyle buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftçiler, traktör ve iş makineleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki ekili alanlara sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 20 dekarlık buğday ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı