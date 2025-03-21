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Kocaeli'de Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Kocaeli'de Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu
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Kocaeli'nin Derince ve Dilovası ilçelerinde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ve Dilovası ilçesinde 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Dilovası ve Derince'de 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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