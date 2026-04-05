Dilovası'nda fabrikada platform çöktü, 3 işçi hayatını kaybetti

Dilovası'nda fabrikada platform çöktü, 3 işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olay, bakım çalışmaları sırasında yükleme platformunun çökmesi sonucu gerçekleşti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Olay, Dilovası ilçesindeki demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
