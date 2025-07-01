Kocaeli'de Bandrolsüz 1500 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de Bandrolsüz 1500 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, İzmit'te durdurdukları bir araçta 1500 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, şüpheli E.K. gözaltına alındı.

Kocaeli'de durdurulan araçta yapılan aramada bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri tarafından dün İzmit ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen E.K. isimli şahsın aracından Melbour ibareli bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralarca el koyulurken, E.K. ise 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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