Kocaeli'de araçta 3 buçuk milyon liralık makaron ele geçti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan bir operasyonda, piyasa değeri 3.5 milyon TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, dün Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
