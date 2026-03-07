Haberler

Kırşehir'de "tefecilik" operasyonu: 3 kişiye adli işlem başlatıldı

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekipleri, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda evrak ve silah ele geçirildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiye adli işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, H.Y., Y.E.Y. ve H.Y. adlı kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda; 45 tapu senedi, 22 senet, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 alacak-verecek defteri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

