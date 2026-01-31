Haberler

Kaçakçılık operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, iş yerinde yapılan aramada çok sayıda elektronik nargile, nargile tütünü ve bandrolsüz ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda elektronik nargile nargile tütünü ve bandrolsüz ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 12 elektronik nargile, 11 elektronik nargile kiti, 20 kilogram nargile tütünü, 112 farklı ebatlarda bandrolsüz ürün ile 1 bin 260 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş

Küme düşme hattı alev alev! Süper Lig'de ortalığı karıştıran sonuç
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş

Küme düşme hattı alev alev! Süper Lig'de ortalığı karıştıran sonuç
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu