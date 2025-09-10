Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 144 Bin Tütün Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 144 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 120 bin dal da boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kaman ilçesinde bir iş yerini takibe aldı. Yapılan aramada 144 bin dal içi tütünle doldurulmuş makaron ve 120 bin dal da boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerle yaklaşık 990 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi. - KIRŞEHİR