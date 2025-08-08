Kırşehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 36 Adet Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 36 Adet Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir poşet içinde gizlenmiş 36 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli M.E.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 36 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; M.E.E. isimli şüphelinin Mucur ilçesine kaçak elektronik sigara getireceği bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; İnanç köyü yakınlarında yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan şüpheli aracı arayan ekipler, bir poşet içerisine gizlenmiş 36 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli M.E.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
