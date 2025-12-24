Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu

Güncelleme:
Kırşehir'de polis ekipleri, kaçak alkol satışı yapan bir adrese düzenledikleri operasyonda 22 litre el yapımı kaçak içki ve 20 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 litre kaçak içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde E.A.'ya ait ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, satışa hazır halde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde 22 litre el yapımı kaçak içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
