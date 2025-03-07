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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında
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Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medya üzerinden kripto para ile uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirleri Kripto para ile satıp kargo ile teslim ediyorlarmış.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin kripto para karşılığında satıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırklareli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu tacirleri Kripto para ile satıp kargo ile teslim ediyorlarmış

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kenevir serası, 3,81 gram esrar, 120 kök Hint keneviri, 84 uyuşturucu hap, 2,30 gram sentetik uyuşturucu, 5,73 gram kenevir tohumu, bir miktar asit, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 150 tabanca fişeği, uyuşturucu madde öğütücü makine, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 300 lira ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucuların kripto para ile satıp kargo ile teslim edildiği belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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