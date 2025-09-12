Haberler

Kırklareli'nde Kaçak Küçükbaş Hayvan Operasyonu: 105 Bin Lira Ceza

Kırklareli'nde Kaçak Küçükbaş Hayvan Operasyonu: 105 Bin Lira Ceza
Kırklareli'nde kaçak yollarla 57 küçükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Değirmencik köyünde yaptıkları kontrolde kaçak hayvanları ele geçirdi.

Kırklareli'nde kaçak yollarla 57 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak yollarla küçükbaş hayvan getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Değirmencik köyünde bir ahırda yaptığı kontrolde kaçak yollarla gerçekleştirildiği tespit edilen 57 küçükbaş hayvana el koydu.

El konulan hayvanlar mezbahada kestirilerek etleri sahibine teslim edildi. Kaçak küçükbaş hayvanları getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

